Tourdansker smiler af Riis-forbud: Vi må gerne få sodavand

Den slags problemer kæmper de ikke med hos et andet Tour-hold, Mitchelton-Scott, hvor det ikke skorter på muligheder for at få blodsukkeret op efter sliddet i sadlen.

Michael Valgren og de andre NTT-ryttere må kigge langt efter sodavand under Tour de France, efter at team manager Bjarne Riis har konfiskeret de sukkerholdige drikkevarer fra holdbussen.

- Vi har sodavand, det kan jeg love, at vi har. Og vi er ansvarlige nok til ikke at drikke ti. Og vi børster vores tænder, inden vi går i seng, siger holdets danske rytter, Christopher Juul-Jensen.

I begyndelsen af World Tour-karrieren kørte han for Team Saxo Bank, der havde selv samme Bjarne Riis som øverste chef.

Og Juul-Jensen kunne sagtens genkende Riis' filosofi, da han hørte om sodavandsforbuddet.

- Jeg kunne ikke lade være med at smile, da jeg læste den overskrift. Det kendetegner også lidt Bjarnes oldschool-stil.

- Det har jeg selvfølgelig respekt for. Men på vores hold må vi altså gerne drikke sodavand, siger Christopher Juul-Jensen.

Mange ryttere når dårligt at komme over målstregen, før de kaster sodavand i halsen.

Det er ikke kun, fordi tørsten konstant melder sig i den franske sensommervarme.

- Vi sidder sjældent og slubrer dem i os for hyggens skyld. Det er primært brugt som restitutionsmiddel.

- Videnskaben har faktisk bevist, at jo hurtigere du får de der ikke så politisk korrekte kulhydrater som vingummi og sodavand ind i systemet, jo bedre kan kroppen absorbere alt det andet vigtige næring.

- Derfor er det et meget bevidst valg, at så snart man kører over målstregen, drikker man lige en cola eller en Fanta. Men så drikker man heller ikke nogen, inden man kører over stregen næste dag, siger Christopher Juul-Jensen.

Tour de France-feltet skal tirsdag ud på en 164 kilometer lang bjergetape med fem kategoriserede stigninger.