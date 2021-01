Tour-vinder og hold springer vaccinationskøen over

Via en kinesisk vaccine har holdet sprunget køen over, så både Tour de France-vinder Tadej Pogacar, alle øvrige ryttere og personalet omkring holdet har fået et prik.

Mens andre dele af sportsverdenen venter på deres tur til at blive vaccineret mod coronavirus, har cykelholdet UAE besluttet at gå egne veje.

- Alle på holdet er lykkelige over at have fået muligheden for at beskytte os selv og andre ved at få vaccinationen, og vi vil gerne lykønske De Forenede Arabiske Emirater og alle partnere i programmet for deres utrolige arbejde, siger UAE-teamchef Mauro Gianetti.

Vaccinen er udviklet af det statsejede kinesiske selskab Sinopharm CNBG, og den er ifølge holdets pressemeddelelse godkendt af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater efter langvarige test foretaget af G42 Healthcare i samme forbundsstat, hvor UAE-holdet har sit udspring.

I alt 27 ryttere og 32 øvrige ansatte har fået vaccinationen.

UAE har blandt andre danske Mikkel Bjerg på holdlisten.

Herhjemme har direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølhom før jul slået fast, at forbundet ikke vil springe udsatte grupper over i vaccinekøen.

- Der er af gode grunde en klar prioritering af de ældre og svageste grupper først. Derfor synes jeg og vi, at man skal være lidt tilbageholdende med at sige, at sporten har brug for noget, sagde Morten Mølholm.

Fra Canada lyder dog andre toner.

Medlem af Den Olympiske Komité og tidligere præsident for Det Internationale Antidopingagentur Dick Pound mener, at olympiske deltagere skal prioriteres.

Det skal ske for at sikre, at det udsatte OL i Japan faktisk kan afholdes i 2021.

- I Canada har vi måske 300 eller 400 OL-deltagere, og at tage 300-400 vacciner ud af de mange millioner, der er bestilt, for at have Canada med til en international begivenhed af den størrelse, tror jeg ikke, at der vil være nogen offentlig forargelse over, siger Dick Pound til Sky Sports.

- Hvert land må træffe sin egen beslutning, og nogle vil sige, at atleterne springer over i køen, men jeg tror, det er den mest realistiske måde at få gennemført OL på.