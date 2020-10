Tour-vinder får dygtig bjergrytter som ny holdkammerat

31-årige Rafal Majka, som vandt Tourens bjergtrøje i 2014 og 2016, har skrevet under på en toårig kontrakt med UAE.

Rafal Majka skal som en af sine opgaver hjælpe Tadej Pogacar, oplyser UAE-bossen Mauro Gianetti.

- Med Rafal bliver vores gruppe af klatrere forstærket, siger Mauro Gianetti.

- Vi er sikre på, at han vil kunne forfølge sine personlige ambitioner og få noget frihed ud over at skulle være en solid hjælperytter for Tadej Pogacar, siger han.

Rafal Majka, der vandt OL-bronze i 2016, har været hos Bora i de seneste tre år.

Lige nu er Rafal Majka samlet nummer seks i Giro d'Italia. Han er dog mere end tre minutter efter Joao Almeida, der fører løbet.

- Jeg er meget glad for at få denne mulighed på dette tidspunkt i min karriere.

- Jeg vil arbejde for Pogacar, når det er nødvendigt. Men jeg vil også forsøge at køre min egen chance, når jeg kan, siger Rafal Majka.