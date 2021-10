Tour-præsentation havde Danmark i centrum

Men at dømme efter torsdagens rutepræsentation i Palais des Congrès i Paris skulle man tro, at værtskabet var delt fifty-fifty.

Børn sad med danske flag i den rummelige sal. Kronprins Frederik var på talerstolen. Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg var blandt de inviterede cykelryttere på scenen.

Den danske cykelkultur blev hyldet af løbets øverste ledelse, og hæfter med billeder af solbeskinnede danske attraktioner blev delt ud.

Den danske Grand Depart var i den grad i fokus, selv om den længe har været på plads.

Allerede i 2019 blev det officielt besluttet, at den nordligste start på et Tour de France nogensinde skulle afholdes i Danmark.

Faktisk skulle etaperne allerede have været kørt. Men coronapandemien fik sidste år rykket godt og grundigt rundt på sportskalenderen, og det endte med, at det danske værtskab blev rykket med et år.

Fra 1. til 3. juli næste år skal de største stjerner inden for cykling køre en 13 kilometer lang enkeltstart i København og en 199 kilometer lang og krævende etape fra Roskilde til Nyborg, før 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg fuldender den danske Tour-start.

Billederne fra Danmark på det store lærred gjorde kronprins Frederik rørt.

- Det er en stor dag for Danmark og for cykelsporten i Danmark. Det rører også mig, at vi endelig har fået tre starter til Danmark forskellige steder i landet, sagde han efter sin franske tale til de fremmødte journalister.

- Vi var meget stolte af at være værter for EM i herrefodbold, og vi har også haft VM i ishockey for herrer. Men det her er noget helt særligt. Det er top-3 af verdens største sportsbegivenheder, vurderede han.

Fra arrangørernes side er der store forventninger til det danske værtskab. Ikke blot de tre etaper, men også de signaler den danske cykelkultur kan sende til omverdenen.

- Vi har valgt den destination til Grand Depart - den nordligste nogensinde - på grund af de majestætiske omgivelser i København. Men også på grund af den eksemplariske cykelkultur, sagde bestyrelsesformanden for løbsarrangøren ASO, Jean-Etienne Amaury, fra scenen.

- Den danske hovedstad er den mest cykelvenlige i verden, og der er flere cykler, end der er mennesker.

- Tour de France vil også gerne promovere cykling som et transportmiddel i det daglige, og hvad kan være et bedre eksempel end København til at inspirere byer over hele verden? spurgte han retorisk.

Mens de danske arrangører håber, at Danmark på tre sommerdage vil vise sig fra sin bedste side, har flere af rytterne blikket stift rettet mod den gule trøje.

På 1. etapes tidskørsel er der på papiret flere gode danske bud på en sejr, som dermed kaster en førertrøje af sig.

- Selvfølgelig kunne det være en drøm, hvis det kunne lade sig gøre, sagde Kasper Asgreen.

- Jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan, for at det skal lykkes. Men som altid kommer alle enkeltstartsryttere og drømmer om trøjen.

Også Mikkel Bjerg drømmer om gult.

- Jeg tror, den passer mig okay. Det fede ved at have en rute seks-syv måneder i forvejen er, at man kan begynde at specialisere, hvad man skal være skarp på, sagde den tidligere U23-verdensmester i enkeltstart.

Næste års Tour de France-rute byder også på et gensyn med en gammel kending.

For første gang siden 2018 skal rytterne nemlig bestige Alpe d'Huez. Hårdføre typer som Asgreen kan desuden se frem til mere end 19 kilometer brosten på 5. etape fra Lille til Wallers-Arenberg.