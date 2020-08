Tour-hold sender ansatte hjem efter positiv coronatest

Holdet oplyser i en pressemeddelelse, at to fra personalet omkring holdet er sendt hjem, fordi onsdagens coronatest ikke gav de håbede negative resultater.

Det samme er de tos værelseskammerater, så Lotto Soudal står altså over for en markant udskiftning blot to dage før årets vigtigste cykelløb.

- På trods af personalet og rytternes store bestræbelser i ugerne op til Tour de France gav to test ikke det ønskede resultat.

- En første test seks dage før løbet var negativ for alles vedkommende. Den anden test, der blev udført 26. august, gav et positivt og et mistænkeligt resultat.

- For at beskytte holdet får de to ansatte ikke lov at fortsætte. For en sikkerheds skyld og i henhold til Tour de Frances covid-19-forholdsregler må deres nærmeste kontakter også forlade løbet, skriver Lotto Soudal.

Det oplyses ikke, hvem de hjemsendte er, eller hvilke funktioner de har på holdet. Det står dog klart, at der ikke er tale om ryttere.

Oprindelig var det planen, at to positive covid-19-prøver ville koste hele holdet deltagelsen i Tour de France.

De regler udløste imidlertid protester, og der har i de seneste dage været forhandlinger om, hvilke konsekvenser positive prøver vil få i det franske etapeløb.