Tour-debutant missede bjergtrøje: Tv-tid er altid godt

Drømmen om at erobre bjergtrøjen brast, men Tour de France-debutanten Mads Würtz Schmidt er alligevel begejstret for karrierens første etape i verdens største cykelløb.

- Det var fedt at opleve hele Tour-stemningen på nærmeste hold. Selv om jeg ikke fik bjergtrøjen, er jeg glad for dagen alligevel. Det var fedt at sidde derude.

- Jeg nåede aldrig at tænke, at der var en chance for at holde hjem. Det var udelukkende for at tage bjergpoint, og derefter handlede det om at spare benene så meget som muligt, siger Mads Würtz Schmidt.

Han kørte Giro d'Italia sidste år, men den franske grand tour er større på alle ledder og kanter, beretter han.

- Der er en sindssyg stemning, og der er mange flere mennesker end i Giroen.

- Da vi startede i Bruxelles, rejste nakkehårene sig lige lidt. Jeg skulle tage en dyb indånding. Det var en stor oplevelse at komme i gang, siger Mads Würtz Schmidt.

Tourens prikkede bjergtrøje gik til den olympiske mester, Greg Van Avermaet (CCC), mens Würtz må nøjes med bevidstheden om, at han har været på millioner af tv-skærme en stor del af eftermiddagen.

- Tv-tid er altid godt. Det skal man ikke kimse ad. Det viser, at man er med fremme i løbet, siger Mads Würtz Schmidt.