Tour de Ski ender for første gang i amerikansk triumf

Hun blev samtidig den første skiløber fra USA, som snuppede sejren i etapeløbet.

Sidste etape bød på ti kilometer hård klatring, og dem klarede svenske Ebba Andersson bedst.

Andersson tilbagelagde distancen på 36 minutter og 45,6 sekunder, mens Diggins kæmpede sig i mål på andenpladsen 9,2 sekunder senere.

Etapen var dermed ikke i nærheden af at true den 29-årige amerikaners samlede sejr.

Hun vandt med næsten halvandet minut ned til russeren Yuliya Stupak, mens Ebba Andersson var yderligere et halvt minut efter.

Resultaterne skal ses i lyset af, at nordmændene havde valgt at melde afbud til Tour de Ski på grund af risikoen for coronasmitte.

Sidste etape af mændenes Tour de Ski afvikles ligeledes søndag.