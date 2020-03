Tour de France-vinder støtter krav om OL-udsættelse

Idrætsfolk og store sportsforbund har i de seneste dage presset på for at udsætte sommer-OL i Tokyo, og nu melder sidste års Tour de France-vinder sig ind i koret.

- Lige nu, i lyset af den globale situation med coronavirus, synes jeg ikke, at de olympiske lege skal afholdes på de planlagte datoer, siger han ifølge L'Equipe.

- Personligt er jeg tilhænger af en udsættelse i nogle måneder og i stedet afholde legene næste år. Alt vi kan gøre lige nu, er at blive hjemme og få styr på coronavirus, for truslen er langt vigtigere end Tour de France og OL, lyder det fra Bernal.

Presset på Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske arrangører vokser fra dag til dag.

Søndag meddelte Canada, at landet ikke vil sende udøvere til Tokyo til sommer. Samtidig har Australien bedt sine atleter om at forberede sig på, at OL bliver flyttet til sommeren 2021.

Også Danmarks Idrætsforbund (DIF) har meldt ud, at man støtter en udsættelse af OL.

Indtil for få dage siden har IOC stået fast på, at OL bliver afviklet som planlagt, men præsident Thomas Bach erkendte søndag, at det er en mulighed at skubbe legene.

Samme toner kom senere fra den japanske premierminister, Shinzo Abe, der slog fast, at Japan ønsker at afholde "komplette lege".

- Hvis det bliver svært - set i lyset af at atleterne er førsteprioritet - kan det blive uundgåeligt, at vi må udskyde legene, lød det fra Abe.