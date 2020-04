Tour de France-start kan spænde ben for EM-kampe i Parken

En af knasterne for at afvikle de danske EM-kampe i Parken i 2021 er Tour de France-starten i Danmark.

En dansk EM-fest med fire fodboldkampe i Parken i sommeren 2021 er fortsat ikke på plads efter udskydelsen fra den oprindelige dato i sommeren 2020.

Det har Dansk Boldspil-Union (DBU) meldt ud, og den største udfordring ved at afvikle kampene skyldes den danske Tour de France-start, som også er sat til sommeren 2021.

Der er juridiske knaster, der skal løses mellem Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og ASO, der arrangerer Touren.

Det skriver DR Sporten, der har været i kontakt med Frank Jensen (S), overborgmester i København.

- Indtil videre er det Uefa, som har flyttet EM 2020, og derfor kan det ikke hjælpe noget, at vi fra Københavns side siger, at nu ændrer vi betingelserne.

- Der er vi et fællesskab med de andre partnere omkring Tour de France, de mange kommuner og interessenter, og der føler jeg mig stærkt forpligtet til, at vi ikke lader chancen for at få Touren til Danmark gå fra os, siger Frank Jensen til DR Sporten.