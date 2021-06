Tour de France-hold ser bort fra Würtz og Kron

Here it is! Our full lineup for this year's Tour de France:



???? Woods

???? Martin

???? Froome

???? Goldstein

???? Greipel

???? Hollenstein

???? Boivin

???? Zabel



??Full announcement: https://t.co/V6ZUCtrGwd



??Preview of all 21 stages: https://t.co/TqITeVg09N

___

???? #TDF2021 #YallaISN pic.twitter.com/NjdOdNa6wa