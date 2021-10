Tour de France-fan slipper formentlig for fængsel

Den kvindelige Tour de France-tilskuer, der forårsagede et massestyrt under sommerens Tour, slipper sandsynligvis for en fængselsdom.

Anklagemyndigheden anmodede om, at den 31-årige skulle idømmes en dom på fire måneders betinget fængsel for at bringe ryttere i livsfare og forårsage utilsigtede kvæstelser.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe risikerede hun en bøde på op til 15.000 euro og et år i fængsel.

Kvinden, hvis identitet blev tilbageholdt, gav over for anklageren udtryk for, at hun skammede sig over sin "dumhed".

Hendes advokat havde forgæves forsøgt at få retsmødet afholdt bag lukkede døre, og efter mødet måtte hun flygte fra horder af ventende journalister, der ønskede en kommentar.

Tilskueren havde på løbets 1. etape taget opstilling i vejsiden med et stort skilt i hænderne, hvor der var skrevet en hilsen til hendes bedsteforældre.

Hun havde front mod tv-kameraet og derfor ryggen til det forbikørende felt og opdagede ikke, at skiltet stak ud på vejen.

Det ramte rytteren Tony Martins styr, hvilket betød at ikke bare Martin, men en lang række ryttere måtte i asfalten.

Tre mand udgik på etapen, yderligere én opgav at stille til start dagen efter, og endnu flere var efterfølgende hæmmet af sår og skader i det tre uger lange løb.

Kvinden stak af fra åstedet umiddelbart efter massestyrtet, men mødte nogle dage senere op hos politiet i Landerneau i Bretagne.