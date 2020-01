Tour de France er Froomes eneste plan

Det er fortsat drømmen om at kunne stille til start ved sommerens Tour de France, der fylder hos cykelstjernen Chris Froome.

Det fortæller han i et interview på Team Ineos' hjemmeside.

- Den eneste plan, som jeg har lavet for mig selv, er Tour de France, og indtil da vil jeg bid for bid forsøge at få mest muligt ud af hver træningslejr og hvert løb for at bygge på indtil juli.

- I sport er der ingen garanti, så der er ingen garanti for, at jeg vil være tilbage og kunne udfordre for det (Tour-sejren, red.), men jeg kommer til at give det absolut alt, hvad jeg har, siger han.

Chris Froome har vundet det franske etapeløb fire gange. Endnu en sejr vil bringe ham op på siden af Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault og Miguel Indurain.

Og det historiske islæt motiverer den britiske cykelrytter.

- Udsigten til at gå efter min femte gule trøje er af kæmpe stor betydning for mig.

Cykelstjernen er i øjeblikket på sin første officielle træningslejr efter det voldsomme styrt, der sidste år kostede ham deltagelsen i Tour de France.

Styrtet skete med en hastighed på 54 kilometer i timen og resulterede i brækkede lårben, ribben og albue. Skader som har krævet flere operationer og timevis af genoptræning.

Nu har den firedobbelte Tour-vinder fået grønt lys til at afslutte sin genoptræning og træne fuldt med.

- Jeg er ved at omlægge min genoptræning til træning. Jeg føler mig heldig over at være tilbage på cyklen.

- De næste par måneder bliver hårde, jeg er nødt til at få gang i min træning. Perioden handler om at få timer og kilometer i benene.

Froome vandt senest Tour de France i 2017.

Året efter gik sejren til holdkammerat Geraint Thomas, mens holdkammerat Egan Bernal endte øverst på podiet i den seneste udgave af løbet.

Holdchef for Ineos Dave Brailsford, fortalte tidligere på ugen ifølge Reuters, at holdet planlægger at køre for Egan Bernal og Geraint Thomas i dette års Tour de France.

Tour de France starter i Nice 27. juni.