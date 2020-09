Tour-danskere kedede sig: Det var som en ekstra hviledag

De fire en halv time sneglede sig afsted. Først til allersidst blev tempoet endelig skruet op, så det hele kunne blive afgjort i den uundgåelige spurt, som Wout van Aert vandt.

- Det var kedeligt. Der var ikke nogen, der gad i udbrud, og det er første gang, jeg har set det, siger Kasper Asgreen.

- Jeg har set Tour de France i mange år, men jeg har aldrig oplevet en etape, hvor der ikke var nogen, der gad i udbrud en eneste gang. Det var lidt underligt.

- Vi sad bare og snakkede og sparede på kræfterne. Det var fint nok. Der er jo 17 dage endnu, siger danmarksmesteren.

Også Christopher Juul-Jensen følte dagen som en halv fridag i sadlen.

- Det er måske et bevis på, at det allerede har været hårdt, hvilket er lidt atypisk her i starten.

- Der var en udbredt følelse af, at de mindre hold ikke ville i udbrud, og de større hold vidste, at det ville blive en spurt. Man kunne bare mærke, at det var stemningen allerede fra starten, siger Christopher Juul-Jensen.

Da de to danskere udtalte sig til pressen, var de endnu ikke klar over, at Asgreens hold, Quick-Step, må afgive den gule førertrøje til Juul-Jensens Mitchelton-Scott.

Det skyldes, at førende Julian Alaphilippe er blevet idømt en tidsstraf på 20 sekunder for at modtage forplejning på de sidste 20 kilometer. Dermed er Adam Yates ny mand i førertrøjen.