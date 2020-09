Tour-dansker om spurtgambling: Havde en dårlig fornemmelse

Det blev ingen succes. Sprinteren Cees Bol sad langt bagude, da Caleb Ewan kørte først over stregen.

Det begynder at tynde ud i spurtmulighederne på Tour de France-ruten, og derfor irriterer det den danske leadoutman Casper Pedersen, at Sunweb valgte at tage en chance i en af løbets sidste rene spurter.

- Vi tænkte, at det ville være en modvindsspurt, der gik lidt opad til sidst. Vi prøvede at komme bagfra med momentum, men vi blev lukket op ad barrieren.

- Vi kom slet ikke til at spurte. Det var virkelig en skam, siger Casper Pedersen.

Sunweb-toget fungerede fornemt i den første Tour-uge, men de seneste to dage har man ikke fået timet det rigtigt.

For Casper Pedersen, der dirigerer tropperne i den hektiske, sidste fase, var det et forkert tidspunkt at afprøve en ny taktik.

- I min optik var det at gamble med det. De andre gange har vi taget initiativet, fordi vi har styrken til det.

- Denne gang ønskede Cees at prøve at komme bagfra. Det syntes vi alle sammen kunne være spændende, men der er bare et element af usikkerhed i det. Det var højt spil, siger Casper Pedersen.

Han og Cees Bol havde en længere sludder på den anden side af målstregen, da cyklerne var bremset ned og pulsen blevet normal.

- Jeg havde en dårlig fornemmelse med den taktik på forhånd. Det er verdens sværeste cykelløb at vinde spurter i. At prøve sådan en gambling er lidt for risikabelt efter min smag, siger Casper Pedersen.

Den 24-årige Tour-debutant kørte etapen med en stor forbinding om den ene arm efter at have slået sig i et styrt på tirsdagens etape. Der er dog "kun" tale om sår og hudafskrabninger.

- Jeg har sovet nogenlunde, og jeg har ikke så ondt i den. Det er blevet renset godt, siger han.