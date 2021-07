Tour-dansker jubler over tredjeplads: Er sindssygt glad

- Det er virkelig stort. Jeg er sindssygt glad. Sidste år havde jeg en femteplads. Det kunne jeg leve højt på i noget tid. At kunne toppe den i år ved at blive nummer tre, det er jeg meget glad for, siger Pedersen.

Han var sammen med blandt andre Michael Valgren del af det store udbrud, der skulle køre om etapesejren.

Men i slutfasen slap sloveneren Matej Mohoric afsted og kunne i suveræn stil køre alene over stregen i Libourne.

Casper Pedersen tabte forfølgerspurten til den hurtige franskmand Christophe Laporte.

- For holdet er det også en slags oprejsning, at vi i det mindst får en podieplacering på en etape. Der er hold, der ikke har fået noget som helst.

- Men det er nok større for mig personligt end for holdet. Holdet har trods alt vundet etaper før, siger Casper Pedersen.

Michael Valgren sluttede som nummer syv. Han erkender, at der ikke var meget at stille op, da Mohoric skruede tempoet op og kørte væk fra udbrydergruppen.

- Jeg så bare stjerner, da han kørte væk. Han kørte på toppen af en af de små knolde. Chapeau (hatten af, red.), siger Michael Valgren.

Som en del af udbruddet fik danskeren trods alt markeret sig, efter at have tilbragt mange dage som oppasser for EF's holdkaptajn, Rigoberto Urán.

- Det var dejligt. Jeg har prøvet at køre væk et par gange, uden at det er lykkedes. I dag kom jeg med, men jeg havde bare ikke det, der skulle til for at køre væk i finalen, siger Valgren til TV2.