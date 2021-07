Toulouse køber tidligere OB-back i Norge

Den tidligere OB-spiller Mikkel Desler er blevet solgt til den franske traditionsklub Toulouse.

Det meddeler den danske højrebacks norske klub, Haugesund, på sin hjemmeside tirsdag aften.

Toulouse har været nogenlunde fast inventar i Frankrigs bedste række, Ligue 1, i de seneste mange år, men rykkede i sidste sæson ned i Ligue 2.

Det skal 26-årige Desler nu være med til at lave om på.

Mikkel Desler har spillet 20 ungdomslandskampe for Danmark, og i 2016 fik han fire kampe for det danske hold, der nåede kvartfinalerne ved OL i Brasilien.

FK Haugesund er både glad og ked af farvellet til danskeren.

- Mikkel er et godt eksempel på, hvordan spillere, der er kørt lidt fast i karrieren, kan få nyt liv i FK Haugesund og siden tage skridtet videre ud i fodboldverdenen, siger Haugesunds daglige leder, Eirik Opedal, til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Han har leveret på et højt niveau siden dag ét og er vokset til at være den måske bedste højreback i Eliteserien.

- Da Toulouse kom med et tilbud, syntes vi, at det føltes rigtigt at slippe ham nu, selv om det selvsagt er trist at miste en spiller, som har været en flot repræsentant for FK Haugesund både på og uden for banen.

Som OB'er nåede Mikkel Desler 121 førsteholdkampe og scorede et mål, inden han rykkede videre til FK Haugesund i marts 2019.