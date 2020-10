Tottenham ydmyger United og storsejrer på Old Trafford

Her var Tottenham på besøg, og José Mourinhos tropper vandt hele 6-1 efter 4-1 ved pausen og en udvisning til Anthony Martial fra United i første halvleg.

I et festfyrværkeri af en forestilling måtte Manchester United helt rundtossede gå fra Old Trafford med en ordentlig øretæve søndag.

Dermed har Tottenham scoret 13 mål i de to seneste kampe, mens United kan konstatere, at sæsonen har budt på liganederlag på 1-6 mod Tottenham og 1-3 mod Crystal Palace samt 3-2-sejren over Brighton.

Tottenham ligger nu med syv point på femtepladsen i Premier League efter Arsenal, der nåede op på ni point med 2-1-sejren over Sheffield United.

Første halvleg eksploderede fra første fløjt, og det var næsten umuligt at følge med.

Tottenhams Davinson Sanchez begik et klodset straffespark på Anthony Martial efter kun 30 sekunder, og så kunne Bruno Fernandes bringe United foran med en lynscoring.

Tottenham scorede senest syv gange, da Maccabi Haifa blev rundbarberet i Europa League, og få minutter efter 0-1 tæskede Tanguy Ndombele bolden i nettet til 1-1.

I det syvende minut var det så Son Heung-min, der strøg igennem og øgede til 2-1.

Oplægget stod Harry Kane for med en fiks frispilning, og Son og Kane har virkelig fundet melodien sammen. Da Tottenham i forrige runde slog Southampton 5-2, scorede Son fire gange, og alle gange var det Kane, der assisterede.

I det 28. minut var der så direkte rødt kort til Martial for at slå Érik Lamela, og dermed spillede United en time med en mand i undertal, hvilket naturligvis kunne mærkes.

Det gav hurtigt udfordringer, da Son og Kane udspillede Uniteds forsvar igen, og Kane bankede bolden i kassen til 3-1.

Son var på pletten igen med sin anden scoring, da han snittede et indlæg fra Serge Aurier i mål til 4-1 i det 37. minut.

Ifølge goal.com var det første gang siden 1957, at United indkasserede fire mål på hjemmebane i første halvleg i en ligakamp. Senest det skete, var det også Tottenham, der dengang bombede løs i en 4-3-sejr.

Danske Pierre-Emile Højbjerg har fået stor ros i Tottenham efter sit skifte, og landsholdsspilleren viste sin klasse, da han lagde op til målet til 5-1 i det 51. minut.

Højbjerg splittede Uniteds defensiv med en perfekt frispilning, og Aurier kunne nemt sparke bolden i mål.

Herfra var det op ad bakke med en mand i undertal, og Paul Pogba begik et straffespark på Ben Davies, så Kane sluttede målfesten med at tordne kuglen i kassen til 6-1.