Tottenham varmer op til CL-brag med endnu en nedtur

Efter fire kampe uden sejr var Tottenham på græs igen lørdag ude mod Burnley i Premier League, og heller ikke her lykkedes det at vinde.

Det er synd at sige, at det kører som smurt i olie for Tottenham og cheftræner José Mourinho i øjeblikket.

Opgøret endte 1-1, og dermed har Tottenham ikke vundet en fodboldkamp siden midten af februar, da Aston Villa blev slået i ligaen.

Forleden blev Tottenham sparket ud af FA Cup-turneringen i England efter straffesparkskonkurrence hjemme mod Norwich. Forinden tabte Tottenham det første opgør i ottendedelsfinalen i Champions League hjemme mod tyske RB Leipzig.

Tottenham var nærmest helt væk i første halvleg, bortset fra at gæsterne fik en mulighed for at bringe sig foran efter under et minut.

Efter 13 minutter gik det dog galt, da Tottenham-keeper Hugo Lloris droppede, hvorefter Chris Wood bragte Burnley forran 1-0.

Jay Rodriguez trykkede af fra kanten af feltet, og Lloris kunne ikke holde bolden og lod den springe direkte ud for fødderne af Woods, der nemt scorede.

Forinden havde Burnley flere gange rystet Tottenhams defensiv, hvor fire centrale forsvarsspillere udgjorde alle pladserne i bagkæden.

Anden halvleg var dog blot fem minutter gammel, da hjemmeholdets Ben Mee begik et straffespark mod Érik Lamela. Dele Alli udnyttede muligheden og udlignede til 1-1.

Med en halv time igen sad Tottenham mere på spillet blandt andet takket være indskiftningen efter pausen af argentinske Giovani Lo Celso, som satte mere gang i gæsternes offensiv.

Lo Celso forsøgte fra kanten af feltet at dreje bolden op i målhjørnet med otte minutter igen, men det kastede ikke en scoring af sig.

Kort efter opstod endnu et koks i Tottenhams forsvar, og Lloris måtte reagere hurtigt inde på stregen, og det endte 1-1.

Arsenal hentede sin tredje sejr i træk, da holdet hjemme slog West Ham 1-0 takket være Alexandre Lacazettes scoring i det 78. minut.

Pierre-Emile Højbjerg var eneste dansker i aktion for Southampton, som hjemme tabte 0-1 mod Newcastle.

Hjemmeholdet fik Moussa Djenepo smidt ud med et direkte rødt kort for en grov stempling i første halvleg.