Tottenham vågner op og slår Stoke i Liga Cuppen

Stoke fra den næstbedste række burde ellers have været en overkommelig modstander for Tottenham, men det var først i slutningen af anden halvleg, at sejren på 3-1 blev sikret.

Pierre-Emile Højbjerg var som sædvanligt at finde i José Mourinhos start-11'er, der dog flere steder bar præg af, at Tottenham er i gang med et tætpakket juleprogram.

Blandt andre Toby Alderweireld og Son Heung-min var at finde på bænken, men det forhindrede ikke Tottenham i hurtigt at sætte sig på spillet.

Cirka midtvejs i første halvleg var der afkast. Harry Winks sendte et indlæg ind i feltet, og Gareth Bale skulle blot snitte bolden med hovedet for at vinkle den i mål til 1-0.

Gæsterne fra London var i kontrol, men der blev ikke lavet flere mål før pausen.

Men det gjorde der altså efter turen i omklædningsrummet. Endda af hjemmeholdet, der i takt med at Tottenham lod til at slække på koncentrationen kæmpede sig mere og mere ind i kampen.

Jordan Thompson udlignede på Stokes første afslutning i opgøret små ti minutter inde i anden halvleg.

Tottenhams spil blev ikke ret meget bedre efter 1-1-målet, men Ben Davies sørgede for, at José Mourinho kunne sidde lidt mere roligt på sidelinjen, da han fra distancen bankede bolden i mål via indersiden af stolpen med 20 minutter tilbage.

Det løsnede op for Tottenhams spil, og med cirka ti minutter tilbage gjorde Harry Kane det til 3-1 og så var kampen lukket.

Tottenham kan møde Brentford, Manchester City eller vinderen af onsdagens kamp mellem Everton og Manchester United i semifinalen.