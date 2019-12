Tottenham undersøger racistiske tilråb mod Rüdiger

Tottenham meddelte søndag på sin hjemmeside, at klubben har iværksat en undersøgelse af mulige racistiske tilråb mod en Chelsea-spiller.

De racistiske ytringer skulle være rettet mod Chelsea-spilleren Antonio Rüdiger, som gjorde opmærksom på det under opgøret.

- Vi foretager nu en grundig undersøgelse i samarbejde med Chelsea og klubbens spillere af deres observationer.

- Alle former for racisme er fuldstændig uacceptabelt, og det vil ikke blive tolereret på vores stadion. Vi tager den slags beskyldninger ekstremt alvorligt, og vi tager størst mulig afstand fra enhver person, der må have opført sig på den måde.

- Det inkluderer også mulig karantæne fra stadion, skriver Tottenham på sin hjemmeside.

Opgør mellem Tottenham og Chelsea er altid omgærdet af enorme følelser hos de to rivaliserende klubbers tilhængere.

Sindene var da også i kog hos mange af hjemmeholdets fans, da Tottenham var bagud 0-2 og fik Son Heung-min udvist med et direkte rødt kort.

Det sket efter en time, efter at Son sparkede ud efter Antonio Rüdiger.

Netop Rüdiger meddelte sin anfører César Azpilicueta, at han havde hørt racistiske råb rettet mod sig, og Chelsea-anføreren gik straks til kampens dommer, som reglerne foreskriver i den slags situationer.

Det blev meddelt over højttalerne på stadion tre gange, at der havde været racistisk opførsel, og Rüdiger skulle også have set en tilskuer lave abelignende gestikulationer.

- Tony (Antonio Rüdiger, red.) kom og fortalte mig, at han havde hørt racistiske sange rettet mod ham, og jeg fortalte det til dommeren. Det er understreget ofte, at vi skal rapportere det til dommeren, hvis vi hører noget.

- Vi er meget bekymrede for den opførsel, og vi bør stå sammen for at få det standset. Jeg håber, vi hurtigt får det udryddet, sagde Azpilicueta efter kampen ifølge AFP.

Tottenham-manager José Mourinho var også klar i mælet efter kampen.

- Jeg så det ikke. Jeg så, at dommeren fulgte reglerne. Han kom hen til fjerdedommeren og til Frank Lampard (Chelseas manager, red.) og mig og fortalte, hvad der foregik.

- Reglerne blev fulgt, og alle klubber er sammen om de her situationer. Selvfølgelig er vi skuffede over det, siger Mourinho.

Chelsea vandt kampen 2-0 efter to mål af Willian i første halvleg.