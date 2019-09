Tottenham-træner roser Eriksen midt i transfervirak

Mandag lukker transfervinduet i de store europæiske ligaer, mens det allerede er lukket for indkøb for klubberne i Premier League, og dermed kan Pochettino snart få sin ønskede afklaring.

Det lagde argentineren ikke skjul på, efter at Tottenham søndag fik 2-2 i lokalbraget ude mod Arsenal i Premier League.

- Holdet har enorm kvalitet, og fra i morgen er vi på samme side. Vi må vente og se med Christian Eriksen, men kampen i dag viste, at det var den rigtige beslutning at spille med ham.

- Han leverede en stærk præstation, og han hjalp holdet til et point, siger Mauricio Pochettino ifølge AFP.

Forleden måtte han tage kraftigt afstand fra rygter i engelske medier, der gik på, at han var ved at stoppe i klubben, efter at Tottenham har indledt sæsonen med både skader og uafklarede kontraktforhold for flere spillere.

Disse rygter kaldte Pochettino dog for tossede på et pressemøde før søndagens lokalopgør, hvor det også kom frem, at han har haft flere møder med Tottenhams formand på det seneste.

- Jeg er optimistisk og glad for at arbejde med holdet og kæmpe for store ting med klubben. Det handler nu om at trække en streg i forhold til fremtiden. Det er vigtigt, at vi kommer videre nu og lærer af fortiden, siger Pochettino.