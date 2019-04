Tottenham-træner: West Ham er vigtigere end Ajax

Christian Eriksen og co. i Tottenham går nogle hektiske dage i møde med vigtige kampe i Premier League og Champions League.

For træner Mauricio Pochettino er der ingen tvivl om, hvilken kamp der er vigtigst, og det er ikke Ajax-kampen.

- Hvis du spørger mig, hvilken af de to kampe, der er vigtigst, så er lørdag vigtigere end tirsdag (Ajax, red.). Kampen lørdag er en nøglekamp i forhold til at slutte i top-4.

- Vi ønsker at slutte i top-4, for vi ønsker at være med i den næste Champions League-turnering.

- Det vil være en kæmpe bedrift at slutte i top-4, siger Pochettino på et pressemøde ifølge AFP.

Det kan lyde næsten bizart, at en semifinale i Champions League bliver overgået af en ligakamp mod West Ham.

Kigger man på stillingen i Premier League, så giver det måske mening, også fordi semifinalerne i Champions League afgøres over to kampe.

I toppen af Premier League kæmper Manchester City og Liverpool et drabeligt slag om mesterskabet, men lige under foregår et lige så drabeligt slag om de to næste placeringer.

Tredje- og fjerdepladsen i ligaen giver direkte adgang til den økonomisk indbringende Champions League.

I en fodboldverden, hvor penge er så vigtige, kan en semifinaleplads i denne sæson ikke bruges til meget i næste sæson isoleret set.

Tottenham har 70 point inden weekendens kamp, mens Chelsea, som møder Manchester United, har 67 point. Arsenal følger efter med 66 point, og United har 64 point.

Tottenham spiller altså lørdag og tirsdag, mens Ajax' plads i semifinalen har betydet, at alle weekendens kampe i Æresdivisionen er rykket for at give Ajax bedre forberedelsesmuligheder.

- Når du spiller lørdag og tirsdag, og du skal spille et lokalderby, og der er vigtige ting på spil, så skal der ydes meget. Jeg klager ikke, men jeg synes ikke, det er fair.

- Jeg ville sige det samme, hvis Ajax var i vores situation, siger Pochettino.

Han opfordrer til, at alle semifinalehold i Champions League får de samme muligheder for at forberede sig.

- Premier League er fuldstændig anderledes end Æresdivisionen. Fodbold i Europa er anderledes end i England.

- Vi begynder at tænke på Ajax efter kampen lørdag. Det kan være en fordel, og det kan være en ulempe. Det vil jeg fortælle efter kampen (tirsdag, red.), siger Pochettino.