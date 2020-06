Tottenham tager tre point med Kane på måltavlen

Et selvmål af Tomas Soucek og Harry Kanes første scoring i 2020 var nok til at sikre en 2-0-sejr mod West Ham på hjemmebane.

Selv om Champions League-pladserne normalt er forbeholdt de fire øverste hold i Premier League, kan Tottenham alligevel være med i spil til en billet, hvis José Mourinhos mandskab skulle slutte som nummer fem.

Manchester City, der ligger nummer to, er nemlig dømt til to års udelukkelse fra Champions League, fordi klubben har forbrudt sig mod Financial Fair Play-reglerne.

City har appelleret sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men får klubben ikke medhold, vil der være en engelsk Champions League-plads tilovers, og den vil gå til det hold, der slutter som nummer fem i Premier League.

West Ham satsede på en stærk defensiv organisation mod Tottenham, og langt hen ad vejen var det en god plan.

Lige inden pausen fik Tottenhams Son Heung-min dog bolden i nettet efter et træk ind i banen, men målet blev korrekt underkendt af VAR, da sydkoreaneren var marginalt offside.

Tottenham satte sig for alvor på spillet i anden halvleg og skabte et væld af chancer.

Men det blev West Hams egen Tomas Soucek, der fumlede bolden i nettet for Tottenham med en klodset tæmning efter et hjørnespark.

West Ham var dog ikke helt ufarlige efter pausen, og kantspilleren Jarrod Bowen hamrede et skud på stolpen.

Skarpere var Tottenham i den anden ende. I det 82. minut kunne Harry Kane løbe frit mod mål og roligt lægge bolden til venstre for West Ham-målmand Lukasz Fabianski.

Det var Kanes første ligamål siden 28. december sidste år, da han fik spoleret starten af 2020 med skader.