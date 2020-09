Hugo Lloris er udset som manden, der skal holde modstandernes skytter fra at score i Tottenham-målet. (Arkivfoto)

Tottenham-profil: Vi skal lære at vinde på en grim måde

Selv om spillet ikke nødvendigvis sidder lige i skabet, skal der point på kontoen.

Sådan lyder opsangen fra Tottenham-målmanden Hugo Lloris, inden holdet søndag tager hul på sæsonen hjemme mod Everton.

Af optagelser til en dokumentarserie om holdet på streamingtjenesten Amazon Prime fremgår det, at manager José Mourinho har kritiseret sine spillere for at være for flinke.

- Det er sandt, at man i fodbold skal vide, hvordan man vinder på en grim måde, siger Lloris i et interview med The Guardian.

- Man behøver ikke altid at spille fantastisk for at vinde. Man skal bare vide, hvordan man vinder.

- Man skal stadig have talentet, holdet og alt det sædvanlige, men nogle gange er det ikke nok. Manageren forsøger at implementere en vindermentalitet, og den skal vi have alle sammen, siger franskmanden.

Tottenham sluttede på sjettepladsen i den forgangne sæson. Der var syv point op til Chelsea på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Nytilkomne Pierre Emile Højbjerg kan få debut for Tottenham i søndagens premiere efter skiftet fra Southampton.