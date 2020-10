Tottenham napper Europa League-billet efter målfest

Hjemme i London blev israelske Maccabi Haifa slået med hele 7-2. Harry Kane brillerede med et hattrick og en assist.

Maccabi Haifa fik udlignet med et drømmehug fra distancen af hollandske Tjarron Chery, men derfra stod der Tottenham på det meste.

Pierre-Emile Højbjerg var med fra start torsdag, og danskeren kunne se sine holdkammerater Lucas Moura og Giovani Lo Celso sende London-klubben på EL-kurs i første halvleg.

Den sydamerikanske duo vendte 1-1 til 4-1 før pausen. Brasilianske Moura headede bolden i mål til 2-1 efter et hjørnespark, inden argentinske Lo Celso med to mål på cirka to minutter så godt som lukkede kampen.

Israelerne fik ganske vist reduceret til 2-4 på et straffespark kort efter pausen. Harry Kane stemplede dog ind igen og scorede selv på straffe til 5-2 fem minutter efter.

20 minutter senere vippede angrebsesset bolden i kassen til 6-2.

Dele Alli bankede det sidste søm i israelernes kiste med en scoring på et straffespark i kampens overtid.