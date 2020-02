Tottenham-manager har store udfordringer før vital tid

I forvejen var Harry Kane ude, men tirsdag kom nyheden om, at Son Heung-min har brækket armen og må igennem operation og derfor er ude i adskillige uger.

Tottenham-manager José Mourinho ser da også dystert på udsigterne.

- Situationen kunne ikke være værre, men der er ikke så meget, vi kan gøre. Vi må spille med de spillere, der er til rådighed. De vil give alt, hvilket de allerede gør, siger portugiseren ifølge football.london.

I den kommende tid venter RB Leipzig over to kampe i Champions League, og Premier League byder på kampe mod Chelsea, Wolverhampton og Manchester United - alle klubber, der ligger lige omkring Tottenham og slås med om en plads i top-4, der giver Champions League-adgang i næste sæson.

- Jeg har i perioder været bekymret over ikke at have angrebsalternativer på bænken, men nu går bekymringen på ikke at have angrebsmuligheder inde på banen, siger José Mourinho.

Discoverys fodboldekspert Morten Bruun ser ikke chancer for, at Tottenham gentager sidste sæsons Champions League-finaleplads. Han peger på, at holdet ud over Kane og Son også mangler Christian Eriksen, der er skiftet til Inter.

- Det er de tre bedste offensive kort fra sidste sæson, der er væk. Det er jo ikke sådan, at man forventer en ny finale, det er truppen ikke god nok til, men man havde forventet, at de ville slå Leipzig samlet. Det er åbent nu, siger Morten Bruun.

Kampen mellem Tottenham og RB Leipzig fløjtes i gang onsdag klokken 21. Samtidig spilles onsdagens anden ottendedelsfinale mellem Atalanta og Valencia med Daniel Wass.