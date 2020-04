Tottenham løfter pegefingeren efter billeder af trænende spillere

Derudover er der billeder af spillerne Davinson Sánchez og Ryan Sessegnon, der løber sammen, samt en video af Serge Aurier, der løber med en anden person.

- Alle spillere er blevet mindet om at respektere regler om distancering ved udendørs motion, siger en talsmand fra klubben til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Premier League har været suspenderet siden midten af marts grundet spredningen af coronavirusset.

Pandemien har fået den britiske regering til at indføre strenge tiltag, herunder at personer kun må gå udenfor for at motionere en gang om dagen og skal være minimum to meter fra en anden person, der ikke er fra samme husstand.