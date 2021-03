Tottenham henter smal sejr på selvmål i danskeropgør

Udekampen mod Fulham blev vundet knebent 1-0 på et mål i første halvleg fremtvunget af Dele Alli. Tosin Adarabioyo snittede dog bolden og blev noteret for et selvmål.

Der var tale om et danskeropgør, hvor Joachim Andersen og Pierre-Emile Højbjerg fik fuld spilletid for deres respektive mandskaber.

Højbjerg rykker med sit hold op på ottendepladsen med 42 point. Fulham og anfører Joachim Andersen havde chancen for at kravle over nedrykningsstregen efter en stribe gode resultater, men den nødvendige sejr udeblev altså.

Dermed er holdet stadig tre point efter Newcastle og Brighton, der endda har spillet en kamp mindre.

Tottenham var farligst fra begyndelsen på udebane og kom til gode chancer fra første færd. Gareth Bale var tæt på, men han kunne ikke følge op på sine to scoringer fra den seneste kamp mod Burnley.

Efter godt et kvarter var Harry Kane så tæt på med et hovedstød, og allerede minuttet efter kom målet endelig, da Dele Alli snittede Son Heung-mins pasning i mål til 1-0 via Tosin Adarabioyo, der blev noteret for et selvmål.

Med føringen gav Tottenham mere initiativ til Fulham, som dog havde svært ved at veksle boldbesiddelsen til de helt åbne chancer.

Kort efter pausen var Joachim Andersen tæt på med et hovedstød efter hjørnespark, men Hugo Lloris reddede lige under overliggeren.

Efter en time fik Fulham bolden i mål, men VAR vurderede, at Mario Lemina havde haft hånd på bolden.

Samtidig spillede Everton sig op på fjerdepladsen med en udesejr på 1-0 over West Bromwich. Richarlison scorede midtvejs i anden halvleg målet, der bragte Everton op på 46 point.

West Bromwich ligger næstsidst med 17 point - 6 færre end Fulham.