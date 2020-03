Tottenham er ramt af ny skade i forreste række

I en meddelelse mandag oplyser klubben, at Bergwijn har forvredet sin ankel alvorligt, og at han skal "gennemgå en længere periode med genoptræning".

Dermed ser Bergwijns første sæson i engelsk topfodbold ud til at blive meget kort. Han skiftede i januars transfervindue fra PSV Eindhoven til Tottenham for 27 millioner pund. Det svarer til cirka 230 millioner danske kroner.

Den 22-årige Bergwijn pådrog sig skaden, da Tottenham lørdag spillede 1-1 mod Burnley. Det var femte kamp i træk, at Tottenham ikke formåede at hente en sejr.

- Jeg forventer ikke, at han spiller igen denne sæson, sagde Tottenhams manager, José Mourinho, mandag på et pressemøde i Tyskland forud for Champions League-kampen tirsdag mod RB Leipzig.

I forvejen er Premier League-klubbens stjerneangribere Son Heung-min og Harry Kane ude med skader. Moussa Sissoko, en anden nøglespiller, er også på listen over ukampdygtige spillere.

Harry Kane pådrog sig en seneskade den 1. januar, og Sissoko har været ude af betragtning fra samme dato efter en knæoperation.

I februar fik manager Mourinho endnu et problem, da Son Heung-min blev meldt ude i adskillige uger, fordi han skulle opereres for en brækket arm.

At Tottenham så også måtte vinke farvel til Christian Eriksen i januar, da danskeren skiftede til Inter i Italien, har ikke gjort det nemmere for Mourinho at sammensætte en slagkraftig offensiv.

Harry Kane vendte mandag tilbage til træningsbanen, men den engelske landsholdsanfører er stadig nogle uger fra at være i kampform.