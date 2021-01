Tottenham er finaleklar på Brentfords bekostning

Pierre-Emile Højbjerg var med på vinderholdet i de første 85 minutter, før han måtte forlade banen med en stor flænge ned langs skinnebenet efter en grim tackling, der også førte et direkte rødt kort med sig. Danskeren så dog mere irriteret ud over udskiftningen end tacklingen.

Moussa Sissoko åbnede målscoringen i det 12. minut, mens sydkoreaneren Son Heung-min gjorde det til 2-0 med 20 minutter tilbage af opgøret.

Som følge af nederlaget kommer Thomas Franks Brentford-mandskab ikke til at spille om et trofæ på Wembley 25. april.

Den danske fodboldtræner havde ellers satset på, at en række af hans landsmænd kunne hjælpe Brentford til en overraskende sejr. Således havde Brentford Mads Bech Sørensen, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen i startopstillingen, mens Emiliano Marcondes blev skiftet ind undervejs.

Det var dog en franskmand, der fik netmaskerne til at blafre. Et indlæg blev slået ind i Brentford-feltet, og forsvarsspilleren Ethan Pinnock hoppede under bolden. Bag ved ham kunne Mads Bech Sørensen kun passivt se til, at Moussa Sissoko udnyttede chancen til at score til 1-0.

Brentford kunne bestemt godt følge med mod den formodede overmagt, og gæsterne troede også, at kampen var blevet udlignet efter lidt mere end en times spil. Målet fik dog ikke lov til at stå.

Angriberen Ivan Toneys knæ var nemlig marginalt offside, da han udnyttede tvivlsomt målmandsspil fra Tottenhams Hugo Lloris.

Tottenham har ikke vundet en titel siden 2008, og selv om finalepladsen nu er hjemme, er der stadig en stor forhindring på vejen til et sjældent trofæløft.

Finalemodstanderen bliver nemlig Manchester United eller Manchester City. De to rivaler spiller semifinale onsdag aften på Old Trafford.