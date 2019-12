Tottenham-boss åbner for Eriksen-salg til engelsk klub

Sådan må man nødvendigvis tolke en udmelding fra Tottenham-formand Daniel Levy, der i et sjældent interview onsdag indirekte og i generelle vendinger åbner for den mulighed.

Christian Eriksen kan ende med at skifte til en konkurrerende engelsk klub.

- Vi er helt ærligt ikke bange for at handle med vores rivaler, siger Daniel Levy således til avisen London Evening Standard.

Christian Eriksens kontrakt udløber efter denne sæson, og fra januar må Christian Eriksen derfor forhandle med andre klubber om et klubskifte her og nu eller om et skifte på en fri transfer til sommer.

Januars transfervindue er derfor deadline for Tottenham, hvis klubben skal tjene penge på et salg af Eriksen, som naturligvis også i teorien kan ende med at forlænge sin kontrakt med Tottenham.

Den danske landsholdsprofil er ikke ene om at have en uvis fremtid i Tottenhams trup, hvor andre spillere også har kontraktudløb inden for overskuelig fremtid.

Daniel Levy bliver ofte beskrevet som en hård forhandler, og for ham er kontraktforlængelser da heller ikke raketvidenskab. Han udtaler sig stort set aldrig til engelske medier, men har altså valgt at gøre det nu.

- Min holdning er meget simpel. Skal en spiller forlænge en kontrakt, så skal omstændighederne være i orden, og spilleren skal ønske det.

- Det er op til spillerne, om de ønsker at blive i Tottenham, og vi får at se, hvad der sker.

- Jeg ønsker ikke at kommentere for meget på enkelte spillere. Jeg mener helt ærligt, at det ikke er i orden at gøre. Omstændighederne er altid forskellige fra spiller til spiller, siger Daniel Levy.

Han fyrede i november Mauricio Pochettino som manager efter mere end fem års tæt parløb mellem de to. Ind kom José Mourinho på et tidspunkt, hvor Tottenham var 12 point fra fjerdepladsen i Premier League.

Under portugiseren, der er kendt for ofte at købe dyre spillere, er afstanden til fjerdepladsen reduceret til tre point.

Levy benytter i interviewet lejligheden til at slå fast, at der ikke nødvendigvis er nye spillere på vej til klubben.

- Han (Mourinho, red.) har gjort det klart, at han ikke ønsker nye spillere i januar. Han er glad for truppen, siger Levy.

I to sæsoner købte Tottenham ikke en eneste spiller, mens klubben byggede sit dyre stadion færdig. Det medførte en del kritik af formanden blandt klubbens fans.

Levy har dog flere gange udtalt, at indkøb ikke er løsningen på alt hele tiden for en fodboldklub.

- Vi er nødt til at fjerne besættelsen i engelsk fodbold, der handler om at bruge penge hele tiden. Det sker bare på samme måde udlandet, siger Levy.