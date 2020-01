Torpegaard tabte i australsk røg: Svært at trække vejret

Flere spillere aflyste tirsdag deres træning på grund af røgen, som hænger tæt over Melbourne, og tirsdag morgen dansk tid måtte sloveneren Dalila Jakupovic trække sig midt under sin kvalifikationskamp til turneringen.

Så galt gik det ikke for den danske deltager i kvalifikationsturneringen, Mikael Torpegaard, men han var påvirket af røgen.

- Jeg havde svært ved at trække vejret efter de lange dueller i dag, fortæller Mikael Torpegaard fra Melbourne.

Danmarks bedst rangerede herrespiller tabte 3-6, 3-6 til australieren Luke Saville, men Torpegaard vil ikke bruge de dårlige luftforhold som undskyldning for resultatet.

- Det var bestemt ikke derfor, jeg tabte, men jeg synes, at det var lige på grænsen til ikke at være forsvarligt at spille med så dårlig luft, lyder det fra Torpegaard.

Han har ikke kendskab til, at nogle spillere har brokket sig over at skulle i aktion tirsdag, men han fortæller, at der er en generel utilfredshed med, at man spiller under forholdene.

De blev klart forværret til tirsdag.

- Det var først i dag, at det var rigtigt slemt. De seneste par dage har der ikke været problemer, siger den 25-årige Torpegaard.

Denne uge byder på kvalifikationskampe i Melbourne, inden hovedturneringen i Australian Open begynder på mandag.

Torpegaard, der rangerer som nummer 194 på verdensranglisten, fik kun en enkelt kamp i kvalifikationsturneringen. Han fortsætter nu til Newport Beach i USA for at deltage i en challenger-turnering, der begynder 27. januar.