Torpegaard sagde farvel til ketsjere og hastede til USA

Mikael Torpegaard vågnede brat i en seng i Kasakhstan 12. marts. Corona-spredningens alvor eksploderede på tværs af Europa, og nu mente hans træner, at det var tid til at forlade landet og komme hjem i en fart.

Danmarks bedste tennisspiller skulle ellers have spillet sin anden kamp i challenger-turneringen den dag, men han trak sig inden mødet med en hollænder.

- Donald Trump havde lige indført rejseforbud, så jeg skulle skynde mig tilbage til USA, hvor jeg har hele mit træningssetup, så jeg ikke blev spærret inde i Danmark. Så jeg lod ketsjere blive, og så var det bare ud i lufthavnen, fortæller Mikael Torpegaard.

Det skulle vise sig at være klogt at tage benene på nakken hurtigst muligt. To flyvninger senere landede Torpegaard i New York.

- Flyet var forsinket, og jeg endte med at gå igennem tolden, 12 minutter inden Trumps travel ban trådte i kraft. Det var det sidste fly, der blev lukket ind i Newark. Det var ret vildt, fortæller den 25-årige Torpegaard.

Nu er han tilbage i de vante træningsomgivelser i Ohio, hvor han stadig er tilknyttet college og det store setup, som han har beskrevet som vitalt for sin udvikling.

Alle tennisturneringer er som følge af den globale coronakrise i første omgang suspenderet frem til 5. juni.

Den ufrivillige pause kommer ubelejligt for de fleste, men i høj grad for Torpegaard, der befandt sig i en periode med gode resultater og havde kurs mod top-100, som er hans erklærede mål at bryde muren til i 2020.

- Jeg har haft en suveræn start på året og var i en "hot streak" med gode resultater, så derfor er det da tungt ikke at kunne holde fast i det momentum, siger Torpegaard.

Men i næste åndedrag tilføjer han, at han føler sig privilegeret over at have sit stærke setup med perfekte træningsfaciliteter i Ohio.

- Jeg har træningsmakkere og adgang til private tennisbaner og min fitnesstræners træningscenter. Jeg kender til mange spillere, der står helt uden mulighed for at træne lige nu, så på den måde er jeg ret heldig.

Derfor handler det også om at udnytte turneringspausen bedst muligt for at være optimalt forberedt, til når der igen er verdensranglistepoint på spil.

Men Torpegaard er også bevidst om at finde balance i det, der kan beskrives som en lang offseason uden kendt slutdato.

Derfor skruer han lidt ned for træningsblusset og har tid til at dedikere sig til andre ting, ikke mindst hans snart album-aktuelle band Mardröm, som han synger og spiller guitar i.

- Det nytter ikke noget, at jeg træner mig helt ned. Normalt varer en sæson 11,5 måned, så det er ok at give kroppen lidt pause og tage en mental slapper. Det er min første længere turneringspause siden før gymnasiet.

- Så lige nu træner jeg på tennisbanen en time om dagen, og så har jeg trappet op for den fysiske del. Jeg synes, at jeg sammen med mine trænere har lagt en god plan for de næste måneder, siger Torpegaard.

Tiden på tennisbanen skal bruges til at justere små detaljer, for den nuværende tid er en sjælden mulighed for at indarbejde nye rutiner uden at være resultatorienteret.

- Jeg arbejder med de ting, der tager lidt længere tid for at kunne slå igennem til top-100. Lige nu er det mit opkast i serven.

- Det er svært at gøre, mens man spiller turneringer, fordi de dårlige vaner tit tager over, hvis man bliver nervøs i kampene, siger verdens aktuelt nummer 168.