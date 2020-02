Torpegaard nedlægger japaner i tennisfinale i USA

Det skete i USA, da den 25-årige dansker vandt finalen i en Challenger-turnering i Cleveland med 6-3, 1-6 og 6-1 over japanske Yosuke Watanuki.

Selv om Torpegaard måtte kæmpe hårdt for at holde sin serv i de første partier, så fik han en fremragende start på opgøret. På lidt over en halv time vandt han første sæt med 6-3.

Affæren tog dog en lidt uventet drejning straks fra begyndelsen af andet sæt, hvor Watanuki dominerede og bragte sig foran med 5-0, inden Torpegaard fik reduceret.

Det kunne dog ikke hindre japaneren i at tvinge finalen ud i et tredje og afgørende sæt.

Mødet mellem verdensranglistens nummer 234 - Torpegaard - og nummer 262 var meget uforudsigeligt, og i tredje sæt var danskeren atter i kontrol.

Med forholdsvist stor lethed vandt Torpegaard sine egne servepartier, mens Watanuki fik lov til at arbejde hårdt i sine. Efter to servegennembrud kunne danskeren til sidst serve triumfen hjem.