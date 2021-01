Torpegaard møder spansk talent i grand slam-opvarmning

Lodtrækningen er lørdag blevet offentliggjort.

Torpegaard ligger nummer 193 på verdensranglisten, mens 23-årige Martinez ligger nummer 87 og har flere grand slam-optrædener bag sig. Spanieren har blandt andet nået tredje runde i French Open sidste år.

Danskeren får sin grand slam-debut ved Australian Open efter at være kommet ind som "lucky loser".

Næste uges opvarmningsturnering er en ATP 250-turnering, som hedder Great Ocean Road Open.

Den begynder mandag 1. februar. Torpegaards kamptidspunkt er endnu ikke oplyst.

Danskeren er blandt 1200 spillere, trænere og andre indrejsende, som har været i 14 dages karantæne op til Australian Open.

Det 26-årige tennishåb har i lighed med 71 andre været i en særligt hård karantæne uden mulighed for at tage ud til et træningsanlæg, da der blev konstateret coronasmitte på hans fly.

Torpegaard ankom tidligt lørdag morgen lokal tid for 14 dage siden til Melbourne.

Han står dermed til at afslutte sin karantæne denne weekend og vil på kort tid skulle arbejde med at få tennisformen tilbage inden kampen mod Martinez.

Vinderen af det dansk-spanske opgør møder verdens nummer 29, Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer tre ved Great Ocean Road Open.

Australian Open begynder 8. februar.