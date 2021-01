Mikael Torpegaard tabte onsdag, men kan komme med i Australian Open på et afbud. (arkivfoto)

Torpegaard kan komme i Australian Open på et afbud

Onsdag tabte Danmarks bedste tennisspiller, Mikael Torpegaard, sin kvalifikationsfinale til Australian Open, men han kan stadig vise sig at få plads i årets første grand slam-turnering.

Han har gode chancer for at komme med på et afbud, og derfor rejser han fredag til Melbourne fra Doha, hvor kvalifikationsturneringen blev spillet.

- Jeg fik besked efter min kamp fra turneringsdirektøren, at de allerede havde booket fly til mig på fredag, og at jeg er en del af Lucky Looser-feltet, der kan komme ind i Australian Open, siger Mikael Torpegaard til TV2 Sport.

Torpegaard er nummer tre på den såkaldte "Lucky Looser"-liste, hvilket vil sige, at bare tre spillere i den nuværende hovedturnering skal trække sig, for at han får en plads.

- Det er jo umuligt at sige nu, om jeg kan komme ind, men med den specielle situation vi har i hele verden, så er der nok en fin chance for, at jeg kommer ind, siger Torpegaard.

Danskeren, der rangerer som nummer 192 i verden, tabte onsdag til tjekken Tomas Machac med cifrene 2-6, 1-6.

Australian Open begynder 8. februar.