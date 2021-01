Torpegaard får grand slam-debut ved Australian Open

Nu er der kommet så mange afbud, at det står klart, at Torpegaard er inde i turneringen. Det har repræsentanter for turneringen fortalt Torpegaard.

Omkring 1200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende sidder lige nu isoleret op til turneringen.

Torpegaard har i lighed med omkring 70 andre været i en særligt hård isolation uden mulighed for at tage ud til et træningsanlæg.

Det skyldes, at der har været en positiv coronatest på hans fly til Melbourne.