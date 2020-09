Tordendrøn hjælper Viborg i spidsen af 1. division

Onsdag vandt de grønblusede med 3-1 hjemme over Vendsyssel FF og hopper dermed forbi superliganedrykkeren Esbjerg i stillingen. Viborg har hentet 13 ud af 15 mulige point.

Efter et enkelt døgn på andenpladsen er Viborg FF igen nummer et i landets næstbedste fodboldrække.

For Vendsyssels vedkommende er det sæsonens tredje nederlag af tre mulige på udebane, og holdet ligger nummer ni i rækken.

Kampens detalje fandt sted syv minutter før pausen. Her bragede venstrebacken Christian Sørensen bolden op i målhjørnet fra en position en håndfuld meter uden for straffesparksfeltet. Missilet bragte Viborg foran 2-0.

Inden det havde Jacob Bonde åbnet målscoringen på en helflugter i det ottende minut.

Vendsyssel formåede dog at genetablere spændingen inden pausen. Tiemoko Konaté reducerede efter at have snydt sin oppasser.

Ni minutter efter pausen blev Jacob Bonde dobbelt målscorer, da han scorede efter et forlænget hjørnespark.

Silkeborg spillede sig op i den bedste halvdel af rækken, da Kent Nielsens mandskab vandt overbevisende med 4-0 ude over bundproppen Kolding.

Efter en forrygende sæsonstart tabte FC Helsingør for anden kamp i træk. På eget kunstgræs led helsingoranerne et 0-2-nederlag til HB Køge.