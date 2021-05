Topscorer sikrer Viborg point med saksespark i oprykkerduel

Der var underholdning for alle pengene, da de to kommende superligahold Viborg og Silkeborg onsdag tørnede sammen i 1. division.

Det endte således 3-3. Silkeborg var ellers kommet foran med 3-0, men et flot comeback af Viborg sikrede altså hjemmeholdet et point. Det udlignende mål blev lavet af rækkens topscorer, Sebastian Grønning, med et saksespark.

Dermed er der status quo i toppen af 1. division, hvor Viborg og Silkeborg nu kan bruge de sidste tre runder på at spille om førstepladsen. Et enkelt point skiller de to hold med Viborg øverst.

Silkeborg dominerede ikke fra start, men var utroligt effektive. Efter lidt over en halv time stod der derfor 3-0 til gæsterne.

De to første mål faldt, efter at det havde brændt på i den anden ende.

Efter cirka ti minutter scorede Magnus Mattsson til 1-0, få øjeblikke efter to store muligheder til Viborg. Nicklas Helenius scorede efter en lille halv time, da Silkeborg slog til, lige efter at Sebastian Grønning havde brændt en kæmpechance.

Magnus Mattsson blev dobbelt målscorer, da han efter at være blevet sendt i dybden med en høj bold køligt sendte kuglen i kassen til 3-0.

Stemningen i Viborg var efterhånden på nulpunktet, men kort før pausen fik tilskuerne noget at glæde sig over, da Jacob Bonde reducerede på et straffespark.

Endnu bedre blev stemningen kort inde i anden halvleg, da Mads Lauritsen efter et hjørnespark skovlede bolden over målstregen til 2-3. Blot et par minutter senere nåede den kogepunktet, da Jacob Bonde så ud til at have udlignet.

Men målet blev annulleret for offside, og Silkeborg holdt med nød og næppe fast i sin føring. Det varede dog kun et par minutter.

Viborg lugtede blod, og efter en genialitet stod der 3-3. Sebastian Grønning tog revanche for sin store afbrænder i første halvleg, da han på akrobatisk vis saksede et indlæg fra Jeppe Grønning i mål.

Underholdningen fortsatte, men flere mål blev det altså ikke til trods muligheder til begge hold. Især Viborg pressede på, men Silkeborg forsvarede det ene point hjem.

Meget passende blev slutfløjtet akkompagneret af fyrværkeri over stadion i Viborg.

I nedrykningsspillet tog Hvidovre en sejr på 1-0 over Fremad Amager, så førstnævnte nu er så godt som sikret en sæson mere i 1. division.

Hvidovre har ni point ned til Vendsyssel lige under nedrykningsstregen med tre kampe tilbage. Fremad Amager har et point mere end Hvidovre og er derfor helt sikker på at spille i 1. division efter sommerpausen.