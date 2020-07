Topscorer om FCN-måltørke: Det kan umuligt blive ved

FC Nordsjælland spillede søndag 0-0 hjemme mod AaB og har dermed ikke scoret i de seneste fire kampe i Superligaen.

Mikkel Damsgaard, som sammen med Mohammed Kudus er FCN-topscorer med 11 mål, havde svært ved at forstå, at FCN ikke fik scoret i kampen, hvor holdet kom til flere store chancer, men han spår, at bøtten snart vender.