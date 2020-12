Topscorer Ronaldo fører an i sejr over Cornelius og co.

Juventus sørgede lørdag aften for at lægge pres på de nærmeste konkurrenter i Serie A med en sikker 4-0-sejr på udebane over Parma.

Juventus ligger med sejren nummer tre i den bedste italienske fodboldrække.

De forsvarende mestre har 27 point efter 13 kampe og har endnu sæsonens første nederlag til gode. Juventus har lige så mange point som nummer to, Inter, og et enkelt op til AC Milan på førstepladsen.

Begge Milano-klubber har dog spillet en kamp færre.

Svenske Dejan Kulusevski indledte målscoringen for Juventus efter godt 20 minutter. Få minutter senere blev føringen fordoblet.

Denne gang var det - som så mange gange før - den portugisiske målmaskine Cristiano Ronaldo, der stod for scoringen.

Juventus' Álvaro Morata sendt et følt indlæg ind i feltet, og her viste Ronaldo sin formidable timing i luftspillet. Den 35-årige stjerne hoppede perfekt op til indlægget og pandede i sikker stil 2-0-målet i kassen.

Der var nærmest tale om en signaturscoring for Ronaldo, der for præcis et år og en dag siden - 18. december 2019 - tiltrak sig opmærksomhed, da han via enorm springkraft kom højest på et indlæg og scorede mod Sampdoria.

Straks efter anden halvleg var Ronaldo igen på pletten, da han med venstre fod knaldede bolden i kassen til 3-0.

Lørdagens to mål sender Ronaldo alene på førstepladsen på Serie A's topscorerliste. Han har nu scoret 12 mål, mens Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku begge står noteret for 10 scoringer.

Álvaro Morata lukkede og slukkede lørdag med et mål til 4-0 kort før tid.