Topklubber tvunget til at spare sydamerikanske stjerner

VM-kvalifikationskampe i Sydamerika helt frem til fredag morgen betyder, at flere europæiske klubber har udeladt deres sydamerikanske spillere i weekendens ligakampe.

Lionel Messi og flere andre sydamerikanske fodboldstjerner kommer ikke på græs for deres klubber i denne weekend.

I Paris Saint-Germain må cheftræner Mauricio Pochettino se bort fra tre argentinere: Lionel Messi, Angel Di Maria og Leandro Paredes. Det samme gælder brasilianske Neymar, når holdet lørdag møder Clermont i den franske liga.

Den italienske storklub Juventus er uden argentinske Paulo Dybala, Juan Cuadrado fra Colombia, Uruguays Rodrigo Bentancur og de to brasilianere, Danilo og Alex Sandro, i lørdagens udekamp mod Napoli i Serie A.

Hos modstanderne må Napoli-træner Luciano Spalletti sandsynligvis se bort fra målmand David Ospina, der netop er vendt retur efter landsholdsopgaver for Colombia.

- Det skaber problemer for klubberne, når spillere flyver om på den anden side af verden for at spille landskampe, siger Spaletti til klubbens hjemmeside.

- Jeg er enig med vores klubpræsident, når han siger, at der skal findes en løsning.

- I mine øjne gør vi oplevelsen mindre, når vi spiller uden de største navne. Det kan blive et problem for hele vores industri, siger Napoli-træneren.

Spaletti slår samtidig fast, at nogle hold bliver "straffet" hårdere end andre.

I Paris Saint-Germain er flere landsholdsspillere desuden vendt retur fra landsholdsopgaver med småskavanker.

- Landskampspausen er en af de mest komplicerede ting at styre for en klub som PSG.

- Tre kampe er meget at udsætte spillerne for. Vores medicinske stab arbejder tæt sammen med hver enkelt spiller, så vi kan få dem tilbage på holdet, uden at vi tager nogen risiko med dem, siger PSG-træner Pochettino til klubbens hjemmeside.

PSG tager lørdag klokken 17.00 imod Clermont i den franske liga. Napoli og Juventus mødes klokken 18.00 i Serie A.