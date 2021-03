Topklubber flopper efter hårde Champions League-opgaver

Besværlighederne fortsætter for de seneste mange års topduo Brøndby og Fortuna Hjørring i kvindernes fodboldliga.

Hvor de europæiske nederlag var forventede mod nogle af Europas allerbedste klubber, var det nok de færreste, der havde regnet med, at Brøndby og Fortuna tilsammen ville tage nul point i denne weekends forårspremiere.

Specielt Brøndbys hjemmenederlag til AGF var noget af en overraskelse. Per Nielsens tropper tabte 0-1 til de aarhusianske gæster, der ligger næstsidst i rækken.

Unge Johanne Pedersen stod for kampens enlige mål 20 minutter før tid. Nederlaget fortsætter den nedadgående trend for Brøndby, som efter en suveræn sæsonstart kun har fået et point i de seneste fire runder.

Allerede lørdag led Fortuna Hjørring en endnu mere krank skæbne i udekampen mod Kolding.

Hele 0-3 tabte nordjyderne, som må se deres tredjeplads truet af netop Kolding, som kun er tre point efter i tabellen.

I topstriden blev HB Køge premiererundens store vinder. De sjællandske opkomlinge gik ind til foråret på ligaens førsteplads, og i modsætning til konkurrenterne åbnede holdet med en sejr.

På hjemmebane blev det 2-0 over FC Nordsjælland, og dermed er HB Køge tre point foran Brøndby og fire foran Fortuna Hjørring i tabellen.

Stephanie Ribeiro slog takten an ved at bringe topholdet i spidsen allerede i kampens tredje minut. Inden pausen øgede Kyra Carusa til 2-0 fra straffesparkspletten.