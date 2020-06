Topholdet Vejle er tilbage på sejrskurs med kneben udesejr

Sejren kommer, efter at det i seneste spillerunde blev til et skuffende 1-2-nederlag på hjemmebane mod midterklubben Skive.

Vejle har nu 51 point på førstepladsen. Det er ti point flere end Viborg, der søndag skal forsøge at reducere forspringet ude mod Hvidovre.

Kolding indtager fjerdepladsen med 35 point.

Det var kun med nød og næppe, at Vejle lørdag fik vasket tirsdagens skuffelse mod Skive af sig.

Første halvleg endte uden scoringer fra nogen af holdene. Undervejs havde topscorer Kjartan Finnbogason en mulighed for at bringe gæsterne foran, men det lykkedes ikke for islændingen at komme på måltavlen.

Det gjorde det til gengæld for Tobias Mølgaard i anden halvleg.

Efter 76 minutters spil kom den 23-årige Vejle-spiller først på en bold efter et hjørnespark. Han kunne her sende bolden ind bag Kolding-målmand Frederik Ibsen til stor forløsning for gæsterne.

Scoringen kom, efter at der i løbet af anden halvleg havde være optræk til scoringer i begge ender.

Målet endte dog som opgørets eneste, og dermed kan Vejle tage den korte tur hjem fra Kolding med et fortsat solidt forspring på førstepladsen.