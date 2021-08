Topholdet Randers fortsætter stærk sæsonstart i Viborg

Oprykkerne bød dog Randers rigtig fint op til dans, og kronjyderne vil formentlig være mere end tilfredse med at slippe afsted med de tre point.

Randers gik til pause foran 2-1 efter 11 livlige minutter, hvor kampens tre scoringer faldt. I anden halvleg burde Viborg dog have sikret et enkelt point, men et sandt chancehav blev ikke udnyttet.

Randers bevarer dermed føringen i Superligaen med 13 point efter fem kampe. Viborg ligger nummer ni med fire point.

Et bevægeligt hjemmehold satte fra start Randers under pres ved at bringe mange mand i modstanderens felt.

Randers havde held med at spille direkte, men det var en fiks hjørnesparkskombination, der skulle til for at åbne kronjydernes målkonto efter 25 minutter.

Her lagde Mikkel Kallesøe bolden flot over i hjørnet på sin førsteberøring.

Ti minutter efter gik det stærkt, hvor først Viborgs Jakob Bonde kunne prikke udligningen ind, inden Vito Hammershøj-Mistrati igen kunne sende gæsterne i front blot ét minut senere.

Viborg lugtede blod fra anden halvlegs start, og værterne skabte chancer ved at angribe over kanterne.

Randers trak sig længere tilbage på banen og truede i stedet på omstillingerne. Viborg investerede stort fremad i banen og skabte chance på chance, men det lykkedes gæsterne at hive sejren hjem.