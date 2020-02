Topholdet Esbjerg banker Viborg med stærk anden halvleg

De forsvarende danske mestre i kvindehåndbold tog onsdag et stort skridt mod at sikre førstepladsen i denne sæsons grundspil.

Her vandt Team Esbjerg nemlig hjemme 29-22 over Viborg i et vaskeægte topbrag i HTH Ligaen. Dermed udbyggede vestjyderne deres føring i tabellen, så det nu lyder på fem point ned til viborgenserne på andenpladsen med fem kampe tilbage inden slutspillet.