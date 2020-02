Topholdet Aalborg får store klø på isen i Herlev

Aalborg har dog stadig 88 point på førstepladsen i grundspillet, og der er 16 point ned til Herning Blue Fox på andenpladsen, efter at Herning hjemme slog Frederikshavn White Hawks 2-0.

På egen is sørgede Herlev for en sejr på 6-2.

Aalborg Pirates tillod sig fredag at tage imod en øretæve i Metal Ligaen, da rækkens suveræne tophold var på besøg hos Herlev Eagles.

I Herlev kom hjemmeholdet foran 1-0 efter et kvarter, og tre minutter før afslutningen af anden periode lød føringen på 4-1, efter at Tobias Ruelykke havde scoret.

Martin Lefebvre reducerede til 2-5 for Aalborg i tredje periode, inden Alexander Lindqvist-Hansen med sin anden scoring i kampen sørgede for tenniscifre for Herlev, der ligger nummer syv med 59 point.

Sønderjyske nåede også op på 72 point ligesom Herning i den øverste del af rækken, da sønderjyderne hjemme slog Odense Bulldogs 4-0.

Odense ligger stadig sidst i rækken med 30 point og hele 17 point op til Rødovre Mighty Bulls på ottendepladsen, som giver adgang til slutspillet.