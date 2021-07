Topholdene snubler i Superligaens premiere

Ingen af sidste sæsons hold i top-5 - Brøndby, FC Midtjylland, FC København, AGF og FC Nordsjælland - kom i gang med en sejr.

FCM åbnede fredag Superligaen med et skuffende nederlag på 1-2 hjemme til OB.

Søndag var det så FCK's tur til at snuble med et 2-2-resultat hjemme mod AaB.

Heller ikke FCN levede op til favoritværdigheden, da oprykkerne fra Viborg gæstede Farum og vandt 2-1.

De forsvarende mestre fra Brøndby var på besøg hos AGF, og topkampen endte 1-1.

FCK er skreget op som favorit til at vinde ligaen, efter at klubben har hentet forstærkninger til en i forvejen stærk trup.

Søndag blev det langtfra til den ønskede start i jagten på klubbens 14. mesterskab.

FCK-anfører Carlos Zeca er dog ikke bekymret over pointtabet mod en på papiret svagere modstander.

- Det var selvfølgelig ikke, hvad jeg havde håbet på, men det er jeg ikke bekymret over nu.

- Det var den første kamp i sæsonen, og jeg kan stadig huske det år, jeg kom til klubben, hvor vi blev mestre. Der tabte vi den første kamp på hjemmebane, siger den 32-årige græker.

FCK blev i sidste sæson kritiseret for at lukke for mange mål ind, og med to indkasserede i sæsonens første kamp ved træner Jess Thorup godt, at snakken hurtigt kan gå på det igen.

Han slår dog fast, at der er arbejdet stenhårdt hen over sommeren på netop at forbedre defensiven.

- Det er jo pisse træls, og nu starter snakken igen med, at vi ikke har forbedret os en skid defensivt.

- Men vi har jo hentet forstærkninger ind, og vi kæmper røven ud af bukserne for at få styr på det, siger Thorup.

Allerede tirsdag skal FCM i kamp igen, hvor skotske Celtic venter på udebane i kvalifikationen til Champions League.

Selv om et nederlag til OB ikke er den bedste optakt til Celtic-kampen, mener FCM-træner Bo Henriksen, at det er svært at sammenligne de to kampe.

- Mod Celtic er vi underdogs, mens vi mod OB var kæmpe favoritter, så tingene bliver drejet 180 grader rundt.

- Vi glæder os helt vildt til at komme derover, og at spille på de her scener er jo det, vi drømmer om. Jeg forventer, at vi står sammen, at vi står godt i forsvaret og tager de chancer, der byder sig, siger Bo Henriksen.

I søndagens sidste kamp vandt Randers FC med 2-0 ude over Vejle og blev dermed det eneste hold fra sidste sæsons top-6 til at vinde.