Tony Martin raser over skandaløs håndtering af Froome-sag

Det bekræftede hans hold Sky og UCI onsdag.

- Jeg er totalt rasende. I sagen om Chris Froome bliver der helt sikkert udvist dobbeltmoral, skriver Tony Martin på sin hjemmeside.

Den firedobbelte verdensmester i enkeltstart betoner, at andre atleter med en positiv dopingprøve ville blive suspenderet omgående. UCI har i stedet givet Froome mulighed for at forsvare sig.

- Jeg kan ikke komme i tanke om en tilsvarende sag i nyere tid. Dette er en skandale, og (Froome, red.) skulle ikke en gang have haft lov til at deltage ved verdensmesterskabet, skriver Tony Martin.

Tyskeren skriver videre, at det er hans indtryk, at parterne har indgået en aftale bag kulisserne for at få frikendt Chris Froome.

- Har han og hans hold en særstatus?, spørger Tony Martin retorisk.

Chris Froomes prøve viste et for højt niveau af astmapræparatet salbutamol. Prøven blev afleveret 7. september efter 18. etape af Vuelta a Espana.

Den firedobbelte Tour de France-vinder har haft astma, siden han var barn. Team Sky oplyser, at Chris Froome øgede sit forbrug af salbutamol op til den pågældende dopingtest - dog inden for den lovlige grænse.

Ifølge Tony Martin bringer sagen hele cykelsportens integritet i fare. Han kalder UCI's håndtering af sagen "inkonsevent", "uigennemskuelig", "uprofessionel" og "uretfærdig".