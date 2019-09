Tomasson savnede kreativitet i nullert mod Georgien

Den vikarierende landstræner valgte at tage de positive briller på, og i den henseende var det vigtigt ikke at tabe fodboldkampen, når den nu ikke kunne vindes.

Det sagde Tomasson flere gange på pressemødet efter kampen i Tblisi, hvor han skulle svare på mange kritiske spørgsmål.

- Det var mere eller mindre den kamp, vi havde forventet. En svær kamp på udebane. Vi var ikke kreative nok til at skabe nok chancer.

- Når man ikke er det, så er det vigtigt at holde nullet, og det gjorde vi. Jeg synes, vi havde kontrol over kampen.

- Men georgierne havde kun et forsøg på mål, som Kasper Schmeichel nemt reddede, siger Tomasson.

Træneren valgte kun at bruge to ud af de tre udskiftninger, han havde ret til.

Det betød, at blandt andre Robert Skov varmede op i store dele af anden halvleg uden at få lov til at komme ind.

- Jeg overvejede bestemt at bruge en udskiftning mere, men det var en svær kamp at komme ind i. Den bølgede til sidst meget frem og tilbage.

- Der mangler tre kampe yderligere i kvalifikationen, så man skal være smart. Og når man ikke kan vinde en kamp, så skal man i hvert fald ikke tabe den, understreger Tomasson.

Angriberen Kasper Dolberg havde fået chancen fra start i stedet for Christian Gytkjær, som ellers scorede to gange i torsdagens 6-0-sejr ude over Gibraltar.

Dolberg spillede ikke sin bedste landskamp mod georgierne, og Gytkjær kom ind og havde Danmarks bedste forsøg på overliggeren. Men Tomasson havde en forklaring på dispositionen.

- Når spillere spiller to kampe tæt op af hinanden og med mange rejseaktiviteter, så blev vi nødt til at træffe nogle valg.

- Så det var egentlig et logisk valg, fordi vi var nødt til at se længere end bare den ene kamp. Vi skulle se på, hvad vi havde af muligheder for at bringe noget ny energi ind i kamp to, forklarer Tomasson.